NAPOLI. Una nuova scossa oggi alle 14,59 sentita anche nel capoluogo, epicentro sempre i campi Flegrei

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.3 è stata avvertita alle 14.59 di oggi, venerdì 16 giugno, con epicentro nei Campi Flegrei, nella zona occidentale di Napoli. Non si segnalano al momento danni a cose o persone, ma si tratta dell’ennesima scossa sopra magnitudo due negli ultimi giorni. La scossa, registrata ad una profondità di tre chilometri, è stata avvertita distintamente anche nelle città vicine di Bacoli e Quarto. L’epicentro del terremoto è nel golfo di Pozzuoli, dove si trova l’immensa caldera dei Campi Flegrei, ma come sempre è stata avvertita bene anche sulla terraferma, in particolare nella zona della Solfatara che inizialmente si pensava potesse essere l’epicentro del terremoto.