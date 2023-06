TUFINO (NA). Sabato 17 e domenica 18 le reliquie di Padre Pio sosteranno in paese. Il programma

Grande attesa a Tufino per l’arrivo delle reliquie di Padre Pio, che sosteranno sabato 17 e domenica 18 giugno 2023. Una “due giorni” ricca di appuntamenti affinché tutti i fedeli possano cogliere appieno il senso profondo e cristiano di questo speciale accadimento, unico per la comunità tufinese. Si inizia domani, sabato 17 giugno alle ore 18 con un corteo che segue l’arrivo della reliquia, fino a raggiungere la Chiesa Parrocchiale dove sarà celebrata la Santa Messa, alle 19.00, presieduta da padre Fortunato Grottola, superiore del convento dei frati Cappuccini di Pietrelcina . Dopo la celebrazione eucaristica, la Chiesa rimarrà aperta per accogliere i fedeli. Alle 21 la veglia di preghiera presieduta dal parroco don Angelo Schettino e animata dal gruppo “Rinnovamento nello Spirito”.

Domenica 18 alle ore 10 la Santa messa sarà celebrata dal Vescovo di Nola Francesco Marino.