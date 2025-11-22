Napoli travolgente! Atalanta messa al tappeto in un tempo

Neres devastante, Lang chirurgico: Atalanta travolta nel primo tempo. Scamacca prova a riaprirla, ma è troppo tardi

Il Maradona torna a ruggire e il Napoli risponde alla grande. Una notte elettrica, un clima carico come nelle grandi occasioni e una squadra che ritrova brillantezza, ferocia e gol. La squadra di Antonio Conte manda al tappeto l’Atalanta 3-1, costruendo il successo già nella prima frazione con un ritmo da Premier League.

David Neres è il volto della serata: doppietta scintillante al 17’ e al 38’, qualità pura, cambi di passo e freddezza da top player. In mezzo, il lavoro sporco e prezioso di Hojlund che fa a sportellate, apre spazi e serve palloni d’oro ai compagni. Il tris arriva prima dell’intervallo: cross tagliato di Di Lorenzo, inserimento perfetto di Noa Lang, incornata chirurgica, Carnesecchi battuto. Il Maradona esplode.

La ripresa si apre con il tentativo d’orgoglio della Dea. Gianluca Scamacca, inizialmente lasciato in panchina da Palladino, entra e cambia subito tono all’attacco bergamasco. Al 52’ gira in porta un cross di Bellanova e riaccende una partita che sembrava già chiusa. Poi sfiora il bis, impegna Milinkovic-Savic e mette paura a un Napoli che per qualche minuto arretra troppo.

Ma la rimonta atalantina non va oltre l’illusione. De Ketelaere sfiora il 3-2 con un sinistro velenoso dalla distanza, Scamacca ne prova un’altra spalle alla porta, ma la difesa azzurra tiene botta. Conte gestisce, cambia, sistema il ritmo e il Napoli chiude il match con intelligenza, mostrando ordine e maturità.

Per Palladino, alla prima sulla panchina della Dea, la serata è amarissima: tanti errori individuali, poca compattezza e la sensazione che il lavoro da fare sia enorme. Per Conte, invece, è una vittoria pesante: dopo lo scivolone di Bologna, gli azzurri ritrovano identità, gamba e soluzioni.

Una prestazione che vale più dei tre punti.

NAPOLI–ATALANTA 3–1 — Il Tabellino

Marcatori: 17’ Neres (N), 38’ Neres (N), 45’ Lang (N), 52’ Scamacca (A)

NAPOLI (3-4-2-1)

Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani (63’ Juan Jesus), Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez (68’ Mazzocchi); Neres (68’ Politano), Lang (68’ Elmas); Hojlund (74’ Lucca).

All.: Antonio Conte

ATALANTA (3-4-1-2)

Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Ahanor (46’ Kossounou); Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta (62’ Zalewski); Pasalic (46’ Scamacca); De Ketelaere (77’ Samardzic), Lookman (82’ Maldini).

All.: Raffaele Palladino

Arbitro: Di Bello

Ammoniti: De Roon, Zappacosta, Juan Jesus

Espulsi: nessuno