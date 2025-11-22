AVELLINO BASKET: È TORNATA LA LUCE!

Mussini–Grande show: l’Unicusano piega Rimini 87-78 e ritrova identità, cuore e pubblico

Nell’anticipo della tredicesima giornata di campionato l’Unicusano Avellino Basket conquista una vittoria pesante e significativa, battendo la Dole Basket Rimini 87-78 nella prima partita casalinga della gestione Di Carlo. Un esordio perfetto per il tecnico di Santa Maria Capua Vetere, che alla fine commenta con soddisfazione: “Era la partita che ci aspettavamo, contro una squadra fisica come Rimini. I ragazzi hanno dato un segnale importante nel momento più difficile del match. Complimenti a tutti: hanno avuto la forza di cambiare.”

La gara rispetta le attese: intensa, fisica, combattuta, tra due squadre ricche di talento. Avellino, trascinata dal proprio pubblico, gioca con cuore e lucidità nelle fasi decisive, portando cinque uomini in doppia cifra, 39 rimbalzi catturati contro i 28 degli avversari e 18 assist (5 firmati da Dell’Agnello). Una partita di carattere e maturità, che rilancia la corsa dei biancoverdi in classifica.

Mercoledì si torna subito in campo a Pistoia per il turno infrasettimanale della 14ª giornata.

PRIMO QUARTO — 21-23 Rimini

Avvio vibrante: Avellino parte forte con un 5-0, Rimini risponde con identico parziale e sorpassa sull’8-10. La partita si gioca su ritmi elevati e difese fisiche. Jurkatamm firma la tripla del 20-19, ma il quarto si chiude sul 21-23 per gli ospiti.

SECONDO QUARTO — 43-40 Avellino

Rimini apre il periodo con la tripla di Pollone per il 21-28, primo vero allungo del match. I lunghi romagnoli lavorano bene in avvicinamento, la squadra Dell’Agnello arriva sul +5 (32-37). Avellino però reagisce: break di 5-0 Mussini–Grande per il 37-37. Nel finale Lewis piazza cinque punti consecutivi: biancoverdi avanti 43-40 all’intervallo.

TERZO QUARTO — 53-58 Rimini

Marini sale di colpi e Rimini torna in testa: 45-45, poi 49-53. Pollone colpisce ancora da fuori e gli ospiti prendono inerzia e fiducia, chiudendo il terzo periodo avanti 53-58.

QUARTO QUARTO — 87-78 Avellino

Rimini mantiene il +5 in avvio, ma Avellino reagisce: Chandler e Mussini firmano il -1 (59-60). Denegri colpisce da tre per il 59-63, ma arriva la nuova parità con Chandler (63-63). Il botta e risposta continua: Marini riporta Rimini a +5 (65-70), ma i biancoverdi risorgono con Lewis e Grande (70-70).

Da lì in poi è un crescendo irpino: Mussini accende il PalaDelMauro, Cicchetti domina nel pitturato e Avellino vola sul 77-72. Tomassini prova a tenere vivi i romagnoli (77-75), ma Mussini spegne ogni velleità con il canestro dell’80-75.

Il finale è tutto dell’Unicusano, che allunga fino all’87-78.

STATISTICHE FINALI

Unicusano Avellino – Dole Basket Rimini 87-78

(21-24, 22-17, 10-17, 34-20)

Unicusano Avellino Basket

Grande 19, Mussini 18, Cicchetti 15, Lewis 14, Chandler 13, Zerini 5, Jurkatamm 3, Dell’Agnello 0, Pini 0, Fianco 0, Donati 0, Costi 0.

All.: Gennaro Di Carlo

TL: 20/24 – Rimbalzi: 39 (Grande 7) – Assist: 18 (Chandler 6)

Dole Basket Rimini

Marini 17, Denegri 17, Camara 14, Tomassini 12, Pollone 6, Leardini 5, Sankare 4, Ogden 3, Simioni 0, Della Chiesa 0.

All.: Dell’Agnello

TL: 20/28 – Rimbalzi: 25 (Ogden 8) – Assist: 10 (Marini 4)

Arbitri

Stefano De Biase (Treviso), Jacopo Pazzaglia (Pesaro), Matteo Luchi (Prato)