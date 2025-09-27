Napoli, rapina da far west sull’asse mediano: pistola puntata in faccia a una donna in auto

Attimi di puro terrore giovedì sera sull’asse mediano. Una coppia, bloccata nel traffico, è finita nel mirino di una banda armata che, in pieno stile far west, ha assaltato la loro auto con le pistole spianate.

Due scooter di grossa cilindrata, quattro uomini in sella e caschi integrali a coprire i volti: così si sono avvicinati alla vettura. In pochi secondi, hanno puntato l’arma contro la donna sul sedile passeggero, urlandole di consegnare la borsa. La scena si è consumata sotto gli occhi increduli e spaventati degli automobilisti rimasti intrappolati nel traffico.

La paura dei presenti

«Le gridavano “Dammi la borsa!” tenendole la pistola a pochi centimetri dal volto», racconta Salvatore, testimone dell’assalto. «Ho provato a leggere le targhe, ma uno di loro sorvegliava la strada e ho temuto che se ne accorgessero. Ho avuto paura che potessero sparare».

Strada nel mirino

L’episodio ha riacceso l’incubo sicurezza su una delle arterie più trafficate della provincia. «Siamo esasperati – continua il testimone – l’asse mediano è diventato terreno fertile per rapinatori senza scrupoli. Serve un presidio costante delle forze dell’ordine, altrimenti sarà sempre peggio».

I malviventi sono riusciti a fuggire nel caos della circolazione, lasciando dietro di sé rabbia, paura e un senso crescente di insicurezza. Le indagini sono in corso, ma intanto i cittadini chiedono a gran voce un intervento immediato.