Cercola, ordigni esplosivi contro una sala Bingo: indagini in corso

CERCOLA (Napoli) — Un attacco con ordigni artigianali ha scosso la quiete serale di viale Europa, a Cercola, dove una sala Bingo è stata presa di mira da ignoti.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto si è fermata davanti all’ingresso dell’attività intorno al parcheggio. Dal veicolo sarebbe stato lanciato un primo ordigno nei pressi di un piccolo gabbiotto in legno, utilizzato come postazione per la vigilanza privata. All’interno, in quel momento, si trovava un addetto alla sicurezza, che è riuscito a uscire rapidamente e mettersi in salvo.

Pochi istanti dopo, gli aggressori avrebbero lanciato altri due ordigni rudimentali direttamente all’interno della struttura, riducendola completamente in macerie. Nessun ferito è stato registrato, ma la violenza dell’esplosione ha destato grande allarme.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri e la sezione rilievi del nucleo investigativo di Torre Annunziata, che hanno avviato accertamenti tecnici e raccolto i primi elementi utili alle indagini.

Le autorità parlano di indagini “a 360 gradi” per chiarire la matrice dell’episodio, che resta al momento ignota. Non si esclude alcuna pista, dall’intimidazione a un atto di matrice criminale più ampia.

L’attacco, che ha colpito un luogo frequentato e visibile nel cuore di Cercola, solleva nuove preoccupazioni sulla sicurezza nell’area e conferma la necessità di vigilanza rafforzata.