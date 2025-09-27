Irpinia, sabato di cieli velati e temperature in lieve rialzo

L’Irpinia si è svegliata questa mattina sotto un cielo velato, con qualche riduzione della visibilità nelle zone vallive a causa di nebbie e foschie mattutine. La giornata di oggi, sabato 27 settembre 2025, sarà caratterizzata da condizioni generalmente stabili, sebbene non mancheranno passaggi nuvolosi più consistenti nel corso del pomeriggio.

Secondo il bollettino emesso nella tarda serata di ieri, la probabilità di precipitazioni resta bassa, con fenomeni piuttosto isolati e poco rilevanti. Le temperature si manterranno su valori stazionari o in lieve aumento: minime senza variazioni di rilievo e massime che potranno segnare un leggero rialzo, garantendo un clima ancora gradevole per la stagione.

I venti soffieranno deboli dai quadranti orientali, senza particolari rinforzi attesi.

Uno sguardo al week-end

La stabilità odierna potrebbe lasciare spazio, nella giornata di domenica, a condizioni di maggiore instabilità, con possibilità di rovesci sparsi soprattutto nelle ore centrali.

Per il momento, però, la provincia può godersi un sabato dal sapore quasi estivo, con cieli solo a tratti coperti e temperature che invitano ancora a vivere l’aria aperta.