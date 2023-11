NAPOLI. Per “Pomeriggi in Biblioteca” sarà presentato il libro Alessandro Manzoni. La tradizione in viaggio .A 150 anni dalla scomparsa

Nuovo appuntamento per il ciclo Pomeriggi in Biblioteca: martedì 14 novembre, alle 16:30 in Sala Rari, sarà presentato il libro Alessandro Manzoni. La tradizione in viaggio .A 150 anni dalla scomparsa, con il coordinamento scientifico di Pierfranco Bruni. Il volume rientra nel “Progetto Manzoni 150” patrocinato dalla Camera dei Deputati e dal Comune di Milano.