AVELLINO. ALERT QUALITA’ ARIA: Rete Aura invia documento ufficiale alla Prefettura di Avellino.

In seguito all’incontro tenutosi in Prefettura con la capo di gabinetto dott.ssa Gamerra, lo scorso 6 ottobre, desideriamo informarvi che come da accordi la Rete Aura ha inviato un documento ufficiale alla Prefettura di Avellino. Nel suddetto documento, si è proposto la creazione di un sistema di allerta meteo che vada a mitigare i rischi dell’aria inquinata.

L’obiettivo di queste iniziative è quello di prevenire e evitare situazioni simili a quelle che abbiamo vissuto nei mesi scorsi, caratterizzate da una qualità dell’aria pessima che ha gravemente influenzato la salute e la qualità della vita dei cittadini.

Oltre al documento presentato, abbiamo ribadito la necessità dell’istituzione di un tavolo tecnico permanente, al fine di sviluppare strategie a lungo termine per migliorare la qualità dell’aria e affrontare le sfide ambientali in modo più efficace.

Queste proposte mirano a garantire che il benessere dei cittadini e la qualità dell’ambiente siano preservati, riducendo al minimo gli impatti negativi derivanti da condizioni atmosferiche avverse e da situazioni di inquinamento.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e speriamo che queste iniziative vengano prese in considerazione e attuate al più presto. È fondamentale agire con determinazione per evitare che situazioni analoghe si ripetano in futuro e per garantire un ambiente sano e sicuro per tutti i cittadini.