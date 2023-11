Forino (Av): Chiusa la strada Provinciale SP 403 Vallo di Lauro – Forino . La protesta dei Cittadini corre sui social

Brutta mattinata per tanti cittadini del Vallo di Lauro e di Forino che ogni giorno percorrono per motivi di lavoro e personali la SP 403 che collega tramite il Monte Santa Cristina i due territori. Infatti strada interrotta , a loro dire senza preavviso, e persone costrette a tornare indietro e immettersi su percorsi alternativi. Al momento non si conoscono le motivazioni di questa improvvisa chiusura . Tutto fa presupporre l’ aggravamento del tratto percorribile già ad una sola carreggiata nei tornanti che discendono verso Forino dove era presente un vistoso movimento franoso. In effetti questa strategica arteria e’ stata già oggetto di accorgimenti da parte dell’ Ente Provincia e di ultimi stanziamenti per lavori di messa in sicurezza. Ora con la totale chiusura, che si spera essere momentanea , grande sarà il disagio ai cittadini dei due territori. Si spera , e ne siamo certi che la problematica, possa avere una risoluzione anche, perché no , attraverso una autorizzazione al transito scremata di solo determinati mezzi ed autoveicoli. Staremo a vedere. Da .Bio