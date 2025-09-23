Napoli: “Mario D’Andrea festeggia il compleanno, affetto e auguri dalla famiglia”

NAPOLI — Giornata di festa oggi per Mario D’Andrea, che spegne le candeline circondato dall’amore e dall’affetto di chi gli è più vicino. Un compleanno che non passa inosservato, perché a celebrarlo sono la compagna Sara, il figlio Giuseppe, i fratelli Francesco e Salvatore, le cognate, i nipoti e, naturalmente, i genitori Cira e Giuseppe.

“La vita è fatta di momenti che restano impressi per sempre, e il compleanno è uno di quelli. Che tu possa vivere questa giornata con il sorriso, con la serenità e con la certezza di essere amato e stimato da chi ti è accanto.”

Parole che racchiudono la gioia e la gratitudine di una famiglia unita, che oggi ha voluto stringersi intorno a Mario per ricordargli quanto sia importante nella vita di ognuno.

Il suo compleanno diventa così non solo un’occasione di festa privata, ma anche un simbolo di unità, affetto e condivisione, valori che restano il cuore pulsante delle relazioni familiari.

A Mario D’Andrea, dunque, i più sinceri auguri di buon compleanno: che questo nuovo anno porti con sé salute, felicità e tanti sogni da realizzare.