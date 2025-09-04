Napoli, lite domestica al Pendino: donna uccide il marito davanti alla figlia

NAPOLI — Tragedia nel quartiere Pendino. Una lite familiare si è conclusa con l’uccisione di un uomo di 59 anni, R.C., colpito a morte con una coltellata dalla moglie.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe reagito a un’aggressione, ma la dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti. Testimone della scena la figlia della coppia.

Sul posto è intervenuta la polizia. La salma è stata posta sotto sequestro e sono in corso indagini per chiarire le responsabilità e verificare eventuali precedenti episodi di violenza domestica.