100 DI QUESTI GIORNI. Mugnano del Cardinale, benvenuta a Azzurra Ciccarelli

Una nuova vita è sbocciata a Mugnano del Cardinale: con immensa gioia annunciamo la nascita della piccola Azzurra, primogenita di Martina Giuliano e Carlo Ciccarelli.
Un dono prezioso che porta con sé amore, speranza e un futuro pieno di sorrisi.
I nonni, colmi di emozione, insieme a Giovanna Sorriento, cara amica della mamma, si uniscono per fare i più sinceri e calorosi auguri ai neo-genitori, che oggi stringono tra le braccia il loro primo figlio.
Che la vita di Azzurra sia illuminata da gioia, salute e felicità infinita