Partenio, spettacolo nel cielo: nube lenticolare immortalata dal MVOBSV – Mt. Vergine Observatory

AVELLINO — Uno spettacolo raro ha incorniciato questa mattina il cielo del Partenio. I venti settentrionali hanno favorito la formazione di una nube lenticolare, parzialmente catturata dalla webcam del MVOBSV – Mt. Vergine Observatory puntata su Campo Maggiore.

Queste nubi, dalla tipica forma allungata e levigata, simile a una lente o a un disco volante, si formano quando correnti d’aria umida si sollevano in prossimità dei rilievi montuosi, condensando in quota. Il risultato è un profilo compatto e suggestivo, tanto particolare da essere spesso scambiato per fenomeni non identificati.

Il massiccio del Partenio, per la sua conformazione e la sua posizione, si conferma un luogo privilegiato per l’osservazione di simili eventi. Le immagini diffuse dal MVOBSV – Mt. Vergine Observatory hanno subito richiamato l’attenzione di appassionati di meteorologia e fotografia, incantati da un cielo che, per qualche istante, ha assunto forme insolite e quasi irreali.

Un fenomeno che ricorda come anche semplici dinamiche naturali, frutto dell’incontro tra vento e vapore acqueo, possano trasformarsi in spettacolo e riportare lo sguardo verso l’alto, oltre i confini dell’Irpinia.