Napoli, incidente in Piazza Dante: scooter contro auto, centauro in ospedale

Grave incidente stradale questa mattina in Piazza Dante, nel centro storico di Napoli, dove si è verificato un violento scontro tra un’automobile e uno scooter. L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato il ferimento del centauro, trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni giudicate serie.

La dinamica dell’incidente è attualmente al vaglio della Polizia Municipale, intervenuta tempestivamente sul posto per i rilievi. Le operazioni sono coordinate dalla sala operativa sotto la guida del capitano Sarnacchiaro. L’Unità Operativa Infortunistica Stradale, diretta dal sottotenente Vincenzo Cirillo, sta conducendo gli accertamenti necessari per ricostruire con precisione l’accaduto.

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione, con rallentamenti e lunghe code che hanno interessato non solo Piazza Dante, ma anche le strade limitrofe. Inevitabili i disagi per automobilisti, mezzi pubblici e pedoni in una delle aree più trafficate della città.

Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Le indagini proseguono per accertare eventuali responsabilità e chiarire le cause dell’impatto.