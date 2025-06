                            Mugnano del Cardinale: Domenica in piazza i Gagliardetti di Maria Santissima delle Grazie

” Come ogni anno, in occasione dei festeggiamenti per la Santa Padrona di Mugnano del Cardinale, tornano in vendita i tradizionali gagliardetti!”

È questo il post che si legge sulle pagine social dell’Associazione Maria Santissima delle Grazie.

Per chi fosse interessato, la vendita inizierà domenica 22 giugno, di mattina in piazza Umberto I.I gagliardetti potranno essere utilizzati per addobbare i balconi in occasione della festa patronale. Un piccolo gesto che potrà contribuire alla realizzazione dei festeggiamenti di luglio.(L.C.)