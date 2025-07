Napoli, De Bruyne inizia da Castel Volturno: primo allenamento e test fisici per il belga

Kevin De Bruyne ha ufficialmente iniziato la sua nuova avventura con il Napoli. Il centrocampista belga, 34 anni, si è presentato questa mattina al centro sportivo di Castel Volturno per il raduno della squadra e ha preso parte alla prima sessione di lavoro sotto la guida di Antonio Conte.

Dopo le visite mediche e i test fisici di rito, De Bruyne è sceso in campo per un allenamento leggero insieme al resto del gruppo. Ha indossato la maglia da training con il numero 10, scelta provvisoria, in attesa dell’assegnazione ufficiale del numero per la prossima stagione.

Arrivato tra i primi, il belga ha mostrato immediata disponibilità e attenzione. Lo staff medico ha monitorato attentamente le sue condizioni, mentre Conte ha seguito da vicino i movimenti del nuovo regista della squadra.

Sui canali ufficiali della Serie A è comparso un messaggio chiaro: “The King is here”, accompagnato da una foto di De Bruyne in azzurro. Un’investitura mediatica che conferma l’impatto del suo arrivo nel campionato italiano.

Nella giornata di ieri, De Bruyne ha trascorso alcune ore di relax a Capri con la famiglia, prima di concentrarsi sul ritiro. Il trasferimento della squadra a Dimaro-Folgarida è previsto per giovedì 17 luglio, dove inizierà la fase più intensa della preparazione estiva.

Il Napoli punta su di lui per alzare il livello tecnico del centrocampo. De Bruyne dovrà portare leadership, visione e qualità. Il progetto Conte parte da qui.