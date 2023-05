NAPOLI CAMPIONE . Il racconto

di Carmine Guerriero

Sono stati anni pesanti e duri. Dopo un terzo di secolo il titolo è tornato a Napoli. Precisamente dopo 2 anni dalla morte della leggenda del calcio : Diego Maradona. Dietro la luce di tutti quei fuochi d’artificio sicuramente ci sarà stato il suo sorriso fiero ed orgoglioso di aver visto la città gioiosa per il coronamento del Napoli Campione d’Italia.

Perché qui, a Napoli e provincia, quando si si festeggia lo si fa meglio di tutti. Per un giorno i tifosi di altre squadre hanno assaporato la felicità che ti da napoli. Una città, un mondo nel mondo che ti fa vivere , emozionare , accendere quella passione anche quando le cose non vanno per il verso giusto. In questi giorni impossibile desistere al desiderio di andare a Napoli e imbatterti in quei vicoli adornati di un azzurro che ti trasmette felicità , un immensa allegria solo a guardarli. Per non parlare del calore della gente che ti accoglie con una battuta che per quanto scontata sia in quel momento può essere la più bella al mondo.

Osihmen,Kvraskelia, li troviamo dappertutto, sul grembiule del venditore ambulante di granite, al pizzaiolo che ti sforna la pizza calda.

Le frasi di Spalletti ormai sono diventate un must:” uomini forti , destini forti “ . Oppure :” bisogna essere come i Fabbri , bisogna guardare sempre avanti quando si salda , mai girarsi indietro “ .

Cose è Napoli? Una città che ogni volta ti trasmette un film in diretta che non troverai ne’ su netflix ne’ sulla Rai ne’ sulla Mediaset. Una città che ti serve con i guanti il piatto della vita, una città che ti da anche l ‘impossibile..come lo scudetto di quest’anno.

E ricorda che se nella vita le cose vanno male, svolta alla prima traversa a destra che troverai il mare.