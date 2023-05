Calcio Promozione. Il Cimitile vince 3 a 1 con il Forza e Coraggio e vola in finale. Intervista a Mister Galluccio.

di Carmine Guerriero

Il Cimitile dopo essersi piazzata seconda nel girone dimostra nella fase dei play off tutta la sua supremazia prima contro il San Vitaliano, poi contro il Forza e coraggio. Con la vittoria di oggi stacca il pass per accedere alla finale di eccellenza contro il Rione terra. I granatieri accompagnati da circa 2 mila tifosi hanno impostato le regole del gioco per 90 minuti. Vincono per 3 a 1 con i gol di Raiola, Barbarello e Tirri. Partita a senso unico per i granata che dall’inizio fino alla fine hanno soffocato la compagine beneventana che esce sconfitta dalla mura dello sporting club di Nala . Purtroppo per i beneventani si chiude un’annata sfortunata, segnata dalla finale persa di coppa Italia e dalla finale dei play off persa nel proprio girone. Ora, il Cimitile guarda senza timore il Rione Terra. Preparerà al meglio la prossima sfida per poter raggiungere un campionato di prestigio che manca da molti anni.

