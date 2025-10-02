Giffoni Valle Piana, arrestato 54enne per presunti abusi su una bambina di sette anni

Giffoni Valle Piana – Un uomo di 54 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di abusi sessuali su una bambina di soli sette anni, figlia della sua compagna. La misura cautelare degli arresti domiciliari è stata emessa dal gip del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura che ha coordinato le indagini.

L’inchiesta è partita dopo la denuncia sporta dal padre biologico della minore. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio risalirebbe allo scorso mese di agosto e si sarebbe consumato all’interno dell’abitazione in cui la piccola vive insieme alla madre, da poco separata e legata sentimentalmente al 54enne.

L’uomo, dopo l’esecuzione del provvedimento, è stato condotto nella propria abitazione dove sconterà la misura cautelare in attesa degli ulteriori sviluppi giudiziari.

Le indagini, che restano coperte dal massimo riserbo, proseguiranno per chiarire ogni aspetto della vicenda e accertare eventuali ulteriori responsabilità.