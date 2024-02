MUGNNAO DEL CARDINALE. “Insieme è più bello”: Un Pomeriggio di Bellezza per i Bimbi organizzato da “Ad Astra” e il Designer Hair Felice Pio Conte

Un nuovo evento dedicato ai più piccoli prende vita con l’iniziativa “Insieme è più bello”, un laboratorio di bellezza pensato per bambini dai 4 anni in su. L’organizzazione è curata da “Ad Astra”, un centro specializzato in riabilitazione, neuropsicomotricità, logopedia, fisioterapia e riabilitazione, in collaborazione con il rinomato Designer Hair Felice Pio Conte e il suo staff, con sede in via Vittoria Emanuele 99 a Mugnano del Cardinale.

I bambini saranno i veri protagonisti di questa giornata speciale, guidati dalle sapienti mani dei talentuosi parrucchieri che renderanno l’esperienza unica e divertente. Tra acconciature creative e originali, i piccoli partecipanti avranno l’opportunità di esprimere la loro personalità attraverso look fantasiosi.

L’appuntamento è fissato per lunedì 26 febbraio alle ore 16:30, presso il salone di Felice Pio Conte. Una super merenda finale concluderà il pomeriggio, rendendo l’evento non solo un’occasione per scoprire il mondo della bellezza, ma anche un momento conviviale e di divertimento per i bambini.

Per informazioni e per partecipare a questo laboratorio speciale, è possibile contattare il numero 3280544846. Un’opportunità per i più giovani di vivere un’esperienza indimenticabile in un contesto divertente e accogliente, dove la creatività e la bellezza si fondono in un’unica atmosfera magica.