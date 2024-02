DOMICELLA (AV). Super vincita al Gratta & Vinci, vinti 5 milioni di euro nel Vallo

Vinti 5.000.000€ a Domicella (AV) in via Zona Industriale snc con il biglietto «Nuovo 100X». Il fortunato vincitore che ha grattato si è visto sprofondare in un mare di euro, una vincita di tale dimensione è la prima volta che avviene in bassa Irpinia. I sindaco Corbisiero del piccolo comune del Vallo ha dichiarato: “Siamo primi anche sui Gratta e Vinci. Voglio congratularmi con il vincitore e augurargli tutto il meglio per il futuro, sperando che faccia buon uso di questa importante somma di denaro investendone parte magari per creare lavoro”.