MUGNANO. XXII Raduno Nazionale per cani da seguita. Foto

Ancora una volta Mugnano del Cardinale, località di Campo di Spina (rifugio S.Filomena) oggi 26 Giugjo è come magnifico scenario, dove espositori provenienti da molte regioni, presentano i cani da seguita più belli di tutta Italia, per contendersi i premi più importanti.

La Pro Loco dice grazie all organizzatore Gianfranco Ferrara che ha avuto la capacità e il merito di riportate ancora una volta, nel nostro paese, una così importante manifestazione.

La Pro Loco ha rinnovato la collaborazione per garantire una buona accoglienza ai partecipanti e per il buon esito della manifestazione.

