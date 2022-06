MUGNANO. Ritorna il fascino delle aree montane del paese, grazie ai volontari e l’impegno della sua amministrazione.

L’azione degli incivili che deturpano il territorio montano con l’abbandono di rifiuti di ogni genere o semplicemente lasciano sul posto delle loro scampagnate estive i residui dei loro abbuffate ormai è una costante e costringe a un lavoro straordinario Comune e volontari. Ciò accade anche a Mugnano del Cardinale, paese mandamentale con un patrimonio boschivo immenso e meta di tanti amanti della montagna. Nei giorni scorsi avevamo documentato diverse aree di Mugnano diventate tante piccole discariche che avevano la necessità di essere ripulite. Ebbene grazie all’impegno dell’amministrazione comunale retta da Alessandro Napolitano e ai suoi stretti collaboratori, primo tra tutti l’assessore Fulvio Litto sempre pronto a dare il proprio impegno per il bene della comunità, con la collaborazione degli operai della Comunità Montana Partenio, dei suoi dipendenti comunali e ai tanti volontari, le aree interessate all’abbandono dei rifiuti sono ritornate a loro vecchio splendore. Un intervento lodevole per chi ha davvero nel proprio cuore l’amore per il proprio paese.

adsense – Responsive – Post Articolo