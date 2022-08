Mugnano Ritorna la messa notturna per i Battenti di San Pellegrino

Ritorna quest’anno la messa notturna per i Battenti che andranno in pellegrinaggio ad Altavilla Irpina ad onorare San Pellegrino. L’ appuntamento per tutti è fissato per le 2 di notte del 24 agosto, presso la parrocchia Maria Santissima del Carmine e San Liberatore ove don Giuseppe Autorino celebrerà la Santa Messa. I battenti poi andranno al Santuario di Santa Filomena per un saluto alla Principessina del Paradiso. Saranno accolti dallo stesso Rettore che, appena conclusa la messa nella parrocchia al Cardinale, andrà ad aprire ai fedeli il portone del Santuario. I battenti inizieranno poi la lunga marcia che li porterà ad Altavilla Irpina alle prime luci dell’alba. È forte a Mugnano e nel mandamento baianese la devozione a San Pellegrino. I battenti di San Pellegrino rappresentano un antico e importante rito devozionale che si svolge ad Altavilla Irpina dal 1780, ogni 24 agosto, in occasione dei festeggiamenti patronali. (L. Carullo)