AVELLA. Ennesimo successo della compagnia teatrale I Mandamentali dei Rami del Melo

Ieri sera a Roccarainola nella struttura dei Mattattori davanti ad un pubblico eccezionale che ha occupato tutti i posti disponibili, è andata in scena l’esilarante commedia “ma stu muorto addo sta?” interpretata dalla compagnia dei Mandamentali diretta da Peppe Sorice. Risate, applausi dall’inizio del primo atto fino alla fine del terzo atto con una standing ovation finale che da parte di tutti i presenti in segno di approvazione di quanto visto.” Peppe Sorice: Voglio ringraziare tutti i miei ragazzi che ancora una volta hanno dimostrato che fare teatro amatoriale è possibile se si ha la passione e l’amore necessario.

Ringrazio il mio amico Thomas Mugnano e la sua associazione per la bellissima idea di far nascere una rassegna, dove hanno partecipato bravissime compagnie provenienti da ogni parte della Campania, in un luogo dove il contatto diretto con il pubblico ti trasmette bellissime sensazioni. Lo ringrazio a che per la bella iniziativa di raccolta fondi per L’AIRC a favore della quale noi Mandamentali, com altre compagnie, abbiamo devoluto con piacere il rimborso spese che il buon Thomas aveva previsto per la nostra esibizione.

Finita questa avventura…noi siamo pronti per affrontare la prossima. I Mandamentali torneranno in scena il 7 maggio a San Clemente (CE) per un’altra splendida serata.