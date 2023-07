Mugnano -Nando De Marco in concerto una vera sorpresa

Il cantante neomelodico Nando De Marco si è esibito, ieri sera, in piazza Cardinale, in occasione dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Carmine.

Con la sua musica ha coinvolto i tanti giovanissimi presenti. È stata una vera sorpresa anche per tutti coloro che non lo conoscevano. Si è dimostrato disponibile con i fans, dispensando foto e sorrisi.

Prima di lui, si sono esibiti gli artisti locali Pako&MV24.

Per la serata di ieri, il Gruppo Festa ringrazia gli sponsor: Caffè Aragonese, D’Apolito bar-ristorante, Studio fotografico Carmine Felice Napolitano, Cristilli, Mimmo Hayr Style, New Azzurra, Ad Astra, Adfutura, La Musa, TCD group s.r.l, FGMrent che con la loro generosità hanno consentito che l’evento si tenesse.

Stasera i festeggiamenti continuano con la sagra.