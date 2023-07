La musica dei Manhattan Transfer all’anfiteatro avellano per la XXVIII edizione del Pomigliano Jazz. Video e Foto

I Manhattan Transfer hanno festeggiato i 50 anni di carriera alla XXVIII edizione del festival Pomigliano Jazz in Campania. Ieri, giovedì 20 luglio 2023, il leggendario quartetto vocale vincitore di 10 Grammy Awards si esibito nello scenario dell’Anfiteatro romano di Avella, nell’unica tappa in Campania della loro ultima tournée, che si chiama “50th Anniversary and Final World Tour”.

L’ensemble statunitense inserito nella Vocal Group Hall of Fame torna a esibirsi nel nostro paese dopo la pubblicazione dell’ultimo album FIFTY (Concord/Craft Recordings), pubblicato lo scorso anno. Il gruppo dinanzi ad un folto pubblico ha presentato una raccolta di intramontabili successi – ripresi da album storici come “Brasil”, “The Junction”, “Extensions”, “Coming Out”, “The Offbeat of Avenues” e “Pastiche”.