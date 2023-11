MUGNANO. Il Gruppo di Opposizione abbandona il Consiglio Comunale e passa la “palla” alla Procura della Repubblica

Oggi alle 18.30, si è tenuto a Mugnano del Cardinale, un Consiglio Comunale lampo, almeno per la Minoranza.

Erano 5 i punti all’ ordine del giorno:

1)Esame ed approvazione verbali seduta precedente.

2) Revisione annuale delle società partecipate al 31.12.2022-presa d’atto mancanza presupposti (art.20 D.Lgs. 175/2016).

3) Ratifica deliberazione di G.C. n. 50 del 14.09.2023.

4) Ratifica deliberazione di G.C. n. 60 del 02.11.2023.

5) Interpretazione autentica dell’ art. 10 del regolamento Urbanistico Comunale.

La seduta si è aperta regolarmente e all’ appello hanno risposto tutti i componenti di maggioranza ed opposizione ad eccezione degli assenti F. Litto e P. Picone.

All’ apertura dei lavori il Gruppo di Minoranza Nuova Alleanza Popolare ha presentato una nota (vedi foto) al Segretario Comunale, con la quale si specificavano i motivi per i quali il predetto Gruppo avrebbe abbandonato la seduta.

Ve li riportiamo integralmente:

“Diniego della nostra richiesta di indire le riunioni dei capigruppo cosa che accade nel 99.9% degli altri comuni (prevista tra l’altro del nostro regolamento).

Mancanza della consegna dei documenti del Consiglio nei termini utili per poterli visionare seppur in via ufficiosa (scusateci se non siamo così brillanti).

I punti posti all’ ordine del giorno ed in particolare il punto 5 in cui testualmente si legge: interpretazione autentica dell’ art. 10 del Regolamento Urbanistico Comunale saranno trasmessi alla Procura della Repubblica per accertamenti a nostro avviso dovuti”.

Sembra dunque che la seduta consiliare di questa sera avrà degli strascichi giudiziari. (L.C.)