Vigilanza Stradale SS162: Autoarticolato non si ferma all’ALT della Polizia di Stato, concitata fuga e inseguimento per 9 km.

Nella mattinata di ieri, gli agenti della Polizia Stradale hanno intimato l’alt al conducente di un autoarticolato che, alla loro vista, ha effettuato una manovra di sorpasso vietata iniziando una pericolosa fuga durante la quale, ha tentato di speronare il veicolo di servizio.

Ne è nato un inseguimento, durato per 9 km e che dalla SS162 si è protratto sia sull’Autostrada A1 che sulla Strada Provinciale SP1 fintantoché, grazie ad altre unità giunte in ausilio alla pattuglia, non è stato rallentato il traffico veicolare scongiurando così il rischio di incidenti con gli altri utenti della strada.

In quei frangenti, i poliziotti hanno esploso alcuni colpi d’arma da fuoco, diretti agli pneumatici del mezzo pesante, riuscendo, così, ad arrestare la concitata fuga dell’autoarticolato.

Per tali motivi, l’autista del mezzo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e gli sono state contestate numerose violazioni del Codice della Strada.

L’attività di vigilanza stradale della Polizia di Stato è finalizzata a garantire la sicurezza degli automobilisti che si muovono sulle strade ma anche ad intensificare i controlli di legalità particolarmente sensibili e sentite dalla collettività.