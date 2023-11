Il PoetaScalzo44 candidato al premio “Segni di Pace”

Il Poeta Scalzo 44, Bartolomeo Theo Di Giovanni, docente di materie umanistiche, nato a Palermo, ma da quasi sedici anni vive in Campania, stimato e riconosciuto poeta e filosofo italiano, ad Aprile prossimo riceverà l’onorificenza Segni di Pace per meriti culturali e per l’impegno alla Pace.

Di Giovanni, da quasi trent’anni è impegnato nella diffusione della cultura poetica, in questi ultimi anni è stato insignito da diversi stati europei e intercontinentali, tra i quali : Messico, Siria, Israele, Bielorussia, Ungheria, Romania e Moldavia. Sempre impegnato a diffondere il sentimento della poesia nelle scuole e in varie associazioni italiane, tra cui AMEDIT , amici del mediterraneo, la cui direzione è affidata al critico letterario Giuseppe Maggiore, il quale ha instaurato con il poeta un sodalizio artistico letterario.

Segni di Pace è promosso da organizzazioni che sono riunite ne “La Cattedra di Pace” presieduta dal dottor Renato Ongania, fondatore di WikiPoesia, che indica persone meritevoli per il Premio Nobel per la Pace, con approvazione del Norwegian Nobel Insitute.

Segni di Pace, celebra il costante impegno verso coloro che si sono distinti e si distinguono nella promozione della pace in ogni ambito della società. Theo, lo scribacchino degli ultimi, cosi si definisce, è stato ritenuto meritevole del premio grazie alle manifestazioni da lui proposte in soprattutto per diffondere messaggi di pace attraverso la poesia. 2011, la Scuola Finelli di Sirignano (AV), si è distinta per le nuove strategie didattiche attuate da lui stesso, il Sindaco i colleghi ed i genitori degli alunni gli hanno conferito una targa merito per il lavoro svolto.

Nel 2019 una delle scuole di Scampia, quartiere di Napoli , ha ricevuto, grazie al suo impegno e coraggio, il premio con distintivo, LiberaLibri, per l’originalità creativa degli allievi. Ha riunito tre comuni italiani per la formazione della Repubblica dei poeti, tra i quali Baiano (AV) amministrata dal dott. Enrico Montanaro, Giugliano in Campania, sindaco Nicola Pirozzi, e Terzigno, sindaco Francesco Ranieri, ha inoltre promosso con l’ Istituto Comprensivo G. Giusti di Terzigno, alcuni concorsi poetici per ragazzi, e il convegno sulla Shoah, ricevendo il plauso nazionale.

Nel 2013 è stato fondatore del movimento “Una Piuma Per Alda Merini” per la salvaguardia del muro degli angeli della Poetessa meneghina, se oggi il museo Spazio Alda Merini esiste è grazie all’impegno e all’amore per la poetessa spesso menzionata nelle sue epistole.