Mugnano – Fai vivere le emozioni del Natale ai tuoi figli con gli scatti di Carmine Felice Napolitano

È ufficialmente iniziato il countdown per la festa più attesa dell’ anno il Santo Natale. Una ricorrenza che porta gioia in ogni cuore specialmente in quelli dei più piccoli. Nella suggestiva scenografia natalizia allestita presso lo studio fotografico di Carmine Felice Napolitano i vostri figli o nipoti potranno essere immortalati in scatti d’autore. Non perdete l’occasione, fate vivere ai bimbi le emozioni natalizie immersi in un’atmosfera magica. Ogni giorno, anche di domenica, potete recarvi presso lo studio fotografico ove il personale qualificato vi accoglierà donandovi anche dei gadgets.