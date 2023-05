Comiziano, bagarre in amministrazione. Il sindaco Nappi replica alla nota della vice Cavallaro

Comiziano. In mattinata, mentre il sindaco Severino Nappi e l’assessore Santorelli si trovavano in Regione Campania per l’interesse cittadino legato al PUC (in particolare il parcheggio di Capo Casale), inaspettatamente, il vicesindaco Carmela Cavallaro insieme ai consiglieri Del Balzo e Matteucci; ha formalizzato la costituzione di un nuovo gruppo consiliare indipendente.

Nella nota della Cavallaro l’accusa principale è quella di mancata trasparenza dell’azione amministrativa.

Si tratta di un fulmine a ciel sereno nell’amministrazione guidata dal sindaco Nappi che tanto, insieme al supporto della sua squadra di governo, sta facendo per Comiziano.

Infatti, serenamente, il primo cittadino non si è fatto attendere ed ha prontamente rilasciato la sua dichiarazione: “Resto basito dall’azione compiuta dal vicesindaco Cavallaro che fin dall’inizio ha avuto da parte mia piena fiducia. Si tratta infatti di un gesto che, lasciandomi attonito, rasenta il paradosso poiché tutti gli atti amministrativi, fin dal nostro insediamento, sono passati attraverso la giunta comunale e sono stati firmati dalla Cavallaro stessa. Per tale contraddizione, non potendo reggere la narrazione legata alla trasparenza, mi sorge il dubbio che la Cavallaro sia già in campagna elettorale. Inoltre, in pieno spirito di trasparenza, vorrei ricordare alla collega di non aver mai ricevuto nessun obbligo nella vidimazione degli atti amministrativi. In conclusione vorrei dire che date le denunce, piuttosto che la lettera lasciata al protocollo, mi sarei aspettato le dimissioni”.