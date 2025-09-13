Mugnano del Cardinale, tariffe agevolate per i residenti nelle strutture sportive: approvato avviso e schema di convenzione

MUGNANO DEL CARDINALE — L’amministrazione comunale ha approvato l’avviso pubblico e lo schema di convenzione per l’utilizzo delle strutture sportive a tariffe agevolate in favore dei residenti. Il provvedimento è stato adottato con la determina n. 335 dell’11 settembre 2025 ed è in pubblicazione all’albo pretorio fino al 26 settembre.

L’iniziativa mira a favorire la pratica sportiva tra i cittadini, garantendo la possibilità di accedere agli impianti comunali a condizioni più vantaggiose. Le associazioni e i soggetti interessati potranno presentare le proprie proposte di convenzione seguendo le modalità indicate nei documenti ufficiali allegati all’avviso.

Particolare soddisfazione è stata espressa dall’assessore allo sport, Grazia De Stefano, che ha sottolineato l’importanza del progetto: «Lo sport deve essere accessibile a tutti, senza barriere economiche. Con queste convenzioni vogliamo sostenere le famiglie di Mugnano del Cardinale e incoraggiare i giovani a praticare attività sportive in strutture sicure e adeguate».

Il Comune punta così a rafforzare il legame tra sport e comunità, investendo nella salute e nel benessere dei cittadini attraverso politiche di inclusione e partecipazione.