Mugnano del Cardinale, si riaccendono le luci del campo sportivo. L’assessore Grazia De Stefano: «La partita continua» (foto)

MUGNANO DEL CARDINALE – Dopo una lunga attesa segnata da passaggi amministrativi complessi e da rallentamenti burocratici, il campo sportivo “Angelo Sanseverino” di Mugnano del Cardinale entra finalmente nella fase operativa del suo rilancio. Sono ufficialmente partiti i lavori di nuova ripavimentazione in erba sintetica, un intervento strategico per il futuro dell’impianto e per l’intera comunità sportiva locale.

L’avvio del cantiere è il risultato di un lavoro portato avanti con determinazione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco dott. Alessandro Napolitano. In prima linea l’assessore Grazia De Stefano che, insieme all’Ufficio Tecnico comunale e in particolare all’architetto Arturo Masucci, ha seguito passo dopo passo l’iter necessario per superare gli ostacoli procedurali che avevano rallentato l’intervento.

«Abbiamo lavorato in silenzio, mentre qualcuno parlava: oggi parlano i fatti e il cantiere aperto», ha commentato l’assessore.

Il progetto prevede la sostituzione completa del manto di gioco con una nuova superficie sintetica, più moderna e sicura, pensata per garantire migliori condizioni di utilizzo e una maggiore durabilità nel tempo. Un intervento che va oltre la semplice manutenzione e che punta a restituire al territorio una struttura all’altezza delle esigenze di atleti, associazioni sportive e giovani.

Con l’inizio dei lavori, Mugnano del Cardinale compie un passo concreto verso la valorizzazione delle proprie infrastrutture pubbliche. Ora l’obiettivo è rispettare i tempi previsti e riconsegnare alla cittadinanza un campo rinnovato, pronto a tornare a essere un punto di riferimento per lo sport e la socialità.