Mugnano del Cardinale si prepara all’intronizzazione di San Michele Arcangelo

MUGNANO DEL CARDINALE – L’intera comunità di Mugnano del Cardinale si appresta a vivere un momento di intensa spiritualità e tradizione: sabato 20 settembre 2025, alle ore 17:00, presso la Chiesa di San Michele Arcangelo in piazzetta San Michele, si terrà la solenne cerimonia dell’intronizzazione di San Michele Arcangelo.

L’evento è organizzato dal Comitato festa San Michele Arcangelo, che ha esteso l’invito a tutta la popolazione per partecipare a questa celebrazione che unisce fede, devozione e identità culturale.

Il significato dell’intronizzazione

L’intronizzazione di San Michele Arcangelo rappresenta un rito profondamente radicato nella tradizione religiosa della comunità. È il momento in cui la statua del Santo Patrono viene solennemente collocata sul trono, simbolo della sua protezione e guida spirituale sul popolo. Si tratta di un passaggio che apre ufficialmente i festeggiamenti in onore di San Michele, arcangelo guerriero e difensore della fede, particolarmente venerato in molte località del Sud Italia.

Un appuntamento di fede e comunità

Oltre al valore religioso, la cerimonia costituisce anche un’occasione di aggregazione sociale. L’intera cittadinanza è chiamata a ritrovarsi, rinnovando legami comunitari e tramandando alle nuove generazioni il culto e la tradizione che hanno sempre contraddistinto Mugnano del Cardinale.

Il Comitato festa, da tempo impegnato nell’organizzazione dell’evento, ha predisposto un programma che pone al centro il raccoglimento, la partecipazione e la condivisione. L’invito è rivolto non solo ai residenti ma anche a quanti, legati al paese da radici familiari o affettive, desiderano tornare per vivere questo momento solenne.