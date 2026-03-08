Mugnano del Cardinale ricorda Salvatore Napolitano, a 35 anni dalla scomparsa del sindaco che servì il paese fino all’ultimo giorno.(foto)

MUGNANO DEL CARDINALE

Il tempo passa, ma il ricordo di alcune figure resta vivo nella memoria collettiva di una comunità. Il 9 marzo ricorre il trentacinquesimo anniversario della scomparsa del dottor Salvatore Napolitano, per tre volte sindaco di Mugnano del Cardinale, amministratore stimato e uomo profondamente legato al suo paese.

Salvatore Napolitano, classe 1927, era conosciuto e apprezzato non solo per il suo impegno politico ma anche per la sua professione. Medico stimato e professionista rispettato, rappresentò per anni un punto di riferimento umano e sanitario per tanti cittadini del territorio, che ne ricordano ancora oggi la disponibilità, la competenza e il grande senso di umanità.

Salvatore Napolitano morì il 9 marzo del 1991, colpito da un improvviso malore mentre era ancora in carica come primo cittadino. Una circostanza che racconta più di tante parole il suo legame con la vita pubblica e con la comunità che aveva scelto di servire con dedizione e senso delle istituzioni.

Professionista serio e amministratore apprezzato, Napolitano è ricordato ancora oggi come una persona esemplare, un uomo perbene, capace di unire rigore morale, spirito di servizio e profondo rispetto per i cittadini. Durante i suoi mandati alla guida del Comune seppe interpretare il ruolo di sindaco con equilibrio e responsabilità, diventando un punto di riferimento per l’intera comunità.

La sua esperienza amministrativa fu legata anche alla lista civica “Aquila”, con la quale guidò il paese in anni importanti della vita pubblica locale, portando avanti una visione amministrativa fondata sulla vicinanza ai cittadini e sul senso di responsabilità verso la comunità.

Chi lo ha conosciuto ricorda la sua disponibilità all’ascolto, la sua attenzione ai problemi del territorio e la passione con cui affrontava ogni impegno amministrativo. Il suo modo di fare politica era fondato su valori semplici ma solidi: correttezza, senso del dovere e amore per Mugnano del Cardinale.

A distanza di trentacinque anni dalla sua scomparsa, la sua figura continua a rappresentare una pagina importante della storia civile del paese. Un’eredità morale che resta viva anche nella vita pubblica di oggi.

Il dottor Salvatore Napolitano è infatti padre dell’attuale sindaco di Mugnano del Cardinale, il dottor Alessandro Napolitano, che oggi guida la comunità seguendo il solco di una tradizione familiare profondamente legata al servizio delle istituzioni e alla vita amministrativa del paese.

Nel ricordo dei cittadini più anziani e di quanti ne hanno tramandato la memoria alle nuove generazioni, il nome di Salvatore Napolitano resta quello di un sindaco autentico, vicino alla gente e fedele al suo ruolo fino all’ultimo giorno.

A trentacinque anni dalla sua scomparsa, Mugnano del Cardinale non dimentica uno dei suoi amministratori più stimati, un uomo che ha dedicato parte della propria vita alla crescita e al bene della sua comunità.