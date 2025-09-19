Mugnano del Cardinale, operai della Comunità Montana al lavoro per la pulizia delle scuole

MUGNANO DEL CARDINALE – Giornata di lavori straordinari nelle scuole del territorio. Gli operai della Comunità Montana Partenio – Vallo di Lauro hanno eseguito interventi di pulizia e manutenzione presso il liceo e la scuola elementare di Mugnano del Cardinale, restituendo agli studenti ambienti più accoglienti e funzionali.

Il sindaco, insieme all’amministrazione comunale, ha voluto ringraziare pubblicamente le maestranze per l’impegno e la professionalità dimostrata. “Un lavoro importante , ha sottolineato il primo cittadino che testimonia la collaborazione positiva tra enti locali e Comunità Montana, sempre vicina alle esigenze delle nostre scuole”.

L’intervento, accolto con favore da insegnanti e famiglie, si inserisce in un più ampio piano di attenzione al decoro e alla sicurezza degli edifici scolastici. “Le nostre scuole meritano spazi dignitosi e puliti , ha aggiunto il sindaco e continueremo a investire in questa direzione”.

Un’iniziativa che, al di là dell’aspetto pratico, diventa anche occasione di visibilità per l’amministrazione, che punta a rimarcare la propria attenzione al mondo dell’istruzione e alla qualità dei servizi destinati ai cittadini più giovani.