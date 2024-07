Mugnano del Cardinale: musica e spettacolo pirotecnico in Piazza Umberto I per l’ultima serata di festeggiamenti per Maria S. S. Delle Grazie

Un lunedì sera di musica e spettacolo a Mugnano del Cardinale, sulla scia dei festeggiamenti in onore di Maria S.S delle Grazie.

Piazza Umberto I ha accolto centinaia di spettatori per il cantante napoletano Alessio, in concerto con canzoni tratte dagli album della sua discografia. L’artista ha così accompagnato, in quasi due ore di musica, verso la conclusione dei festeggiamenti cittadini.

Ad aprire l’evento i ringraziamenti pubblici del comitato festa Maria S. S. delle Grazie.

Cornice perfetta della serata è stato lo spettacolo di fuochi pirotecnici subito dopo il concerto, alle spalle del palazzo Maria Cristina di Savoia.

Si è conclusa così l’ultima delle serate previste dal programma civile della festa che nei giorni di sabato e domenica ha lasciato il palco prima alla Grande Sud Live Band con Tonino Migliore e poi, nella serata di domenica, all’esibizione dell’Orchestra Spettacolo “Sogno italiano Band”, accolte con partecipazione dal pubblico in piazza.

Serate all’insegna della musica nelle sue diverse sfumature che hanno accompagnato il culto cittadino che con profonda devozione segue l’amata Patrona.

Esposito Francesca