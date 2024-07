Grottaminarda (AV) – Porto abusivo di armi, uccisione di animali e inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità: 60enne denunciato dai Carabinieri e allontanato con Foglio di Via

I Carabinieri della Stazione di Grottaminarda hanno denunciato un sessantenne di Montemiletto, ritenuto responsabile di “Porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere”, “Uccisione di animali” e “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità”.

L’attività ha avuto inizio quando la pattuglia, in orario pomeridiano, ha proceduto al controllo di un uomo che alla vista dei Carabinieri ha assunto un atteggiamento sospetto.

All’esito dell’immediata perquisizione il soggetto, già noto alle Forze dell’Ordine e sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di residenza, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico (occultato in una tasca dei pantaloni) e di alcuni animali da cortile privi di vita che portava all’interno di una busta.

Condotto in Caserma, il 60enne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento e quanto rinvenuto è stato sequestrato.

Inoltre, attesa l’illiceità della condotta posta in essere e l’ingiustificata presenza in quel comune, lo stesso è stato proposto per l’emissione della misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio.

Il denunciato è persona sottoposta a indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.