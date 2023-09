MUGNANO DEL CARDINALE. L’Avv. Michele Pepe entra nel cda del consorzio Universitario Cirpu. Le felicitazioni di Nuova Alleanza Popolare

Il gruppo di minoranza di Mugnano del Cardinale, Nuova Alleanza Popolare fa i complimenti e si congratula con l’avv. Michele Pepe per la nomina di consigliere nel Cda del consorzio Universitario con Ida Grella presidente. Il consorzio Cirpu progetta e realizza per gli enti associati, percorsi integrati di rafforzamento delle competenze dei pubblici dipendenti, per la qualità dei servizi e lo sviluppo di carriera.

Ci sono quote di varie enti delle Università e di molti altri comuni. L’avv. Michele Pepe è chiamato a svolgere un ruolo importante in un ente di prestigio ben sapendo che lui persona di spessore e di cultura saprà svolgere magistralmente il suo ruolo inoltre i consiglieri di minoranza esprimono solidarietà e vicinanza al presidente della provincia Rino Buonopane.