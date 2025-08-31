Medico aggredito al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano di Giugliano

Giugliano in Campania – Un medico in servizio presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano è stato aggredito poco dopo la mezzanotte da un paziente che stava assistendo in seguito a un incidente stradale, secondo quanto riferito dalle autorità locali.

Dai primi accertamenti dei Carabinieri della sezione radiomobile, un giovane di 28 anni avrebbe minacciato e successivamente colpito il professionista. Il medico ha riportato lesioni giudicate guaribili in tre giorni.

Il paziente è stato denunciato per lesioni a personale sanitario, un reato che in Italia negli ultimi anni è stato oggetto di un inasprimento normativo, a fronte del crescente allarme per le aggressioni subite dagli operatori della salute.

Gli episodi di violenza nei pronto soccorso italiani continuano a destare preoccupazione tra le associazioni mediche, che da tempo chiedono maggiori tutele e condizioni di lavoro più sicure. Il caso di Giugliano si inserisce in questa serie di attacchi che mettono in evidenza la pressione sui reparti di emergenza e la vulnerabilità di chi lavora in prima linea.