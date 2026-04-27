Guerre e pace, tra interessi e bisogni. L’incontro mercoledì 29 alle 17,30 all’Accademia Concorsi Militari-Newform di Avellino

Comprendere i tempi odierni, valutare le prospettive e analizzare i rischi divengono, come mai lo sono stati finora, pensieri di tutti. Vivere in diretta l’evolversi della situazione che oggi, oltre al confine Ucraina-Russia e gli orrori della striscia di Gaza, interessa il Medio-Oriente, rende la guerra vicina in modo allarmante al nostro quotidiano, soprattutto con il coinvolgimento del nostro Paese, in qualche misura, nel conflitto tra l’asse USA-Israele e l’Iran con i paesi del Golfo.

Sono tante le domande, non sempre esaustive le risposte. Ma ad Avellino mercoledì 29 aprile alle 17,30 l’incontro “Guerre e pace, tra interessi e bisogni” cercherà di offrire alcune riflessioni per accendere un dibattito. Ospite, oltre ai giornalisti Gianluca Amatucci ed Eleonora Davide, il generale di Divisione (aus.) Claudio Attilio Borreca, che in un’altra occasione ha incontrato gli intervenuti nello stesso luogo per inquadrare storicamente il conflitto arabo-israeliano.

Per introdurre gli argomenti in discussione saranno proposte alcune letture da Paolo De Vito e gli interventi musicali saranno a cura di Goffredo Covino.

L’incontro sarà ospitato dalla Newform- Accademia Concorsi Militari di Avellino in via Michele Capozzi, 28 (Parcheggio ASL) grazie alla disponibilità del titolare Davide Totaro e della direttrice Filomena De Santis.

Ad affiancare l’iniziativa sono state le associazioni Fante, UNUCI, Combattenti e reduci, Carristi d’Italia e il quotidiano Wwwitalia.

L’ingresso è libero.