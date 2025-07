Mugnano del Cardinale, il sindaco Napolitano ringrazia gli operai della Comunità Montana per la pulizia del paese in occasione della festa patronale

Al termine della sentita e partecipata processione in onore di Maria SS. delle Grazie, patrona del paese, il sindaco Alessandro Napolitano ha voluto esprimere pubblicamente il suo ringraziamento agli operai della Comunità Montana per il prezioso lavoro svolto nei giorni precedenti all’evento.

In particolare, il primo cittadino ha rivolto parole di gratitudine al responsabile del settore operativo, Miro Luca Giovanni, e al capo operai Stefano Sgambati, per il loro impegno nella pulizia e nel decoro urbano in vista della festività.

“Il lavoro degli operai è stato fondamentale per garantire ordine, pulizia e accoglienza nel nostro paese in un momento così importante per la comunità mugnanese. – ha dichiarato il sindaco – Ringrazio di cuore chi, con spirito di servizio e dedizione, ha contribuito a rendere ancora più bella questa giornata di fede e tradizione.”

Un gesto di riconoscenza che sottolinea la sinergia tra istituzioni locali e strutture sovracomunali, e che pone l’attenzione sul valore del lavoro spesso silenzioso ma essenziale degli operai impegnati nella cura del territorio.