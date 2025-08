Mugnano Del Cardinale e Summonte: sospensione notturna dell’acqua tra il 5 e 6 agosto

Alto Calore Servizi S.p.A. ha annunciato una sospensione del servizio idrico nei Comuni di Mugnano Del Cardinale e Summonte a causa di una significativa riduzione dell’apporto d’acqua dai gruppi sorgentizi. La chiusura dei serbatoi, prevista per la notte tra il 5 e il 6 agosto, inizierà alle 22:30 di oggi, 5 agosto, e si concluderà alle 6:00 di domani mattina.

L’interruzione riguarda esclusivamente il periodo di chiusura e riapertura degli organi di manovra delle condotte distributrici. Tuttavia, i tempi di sospensione e ripresa del flusso idrico per le singole utenze potrebbero variare in base al tempo necessario per il riempimento delle condotte di distribuzione locali.

Al momento della riapertura, si potrebbero verificare brevi episodi di torbidità dell’acqua, fenomeno non legato alla qualità e non pregiudicante la potabilità. Ai cittadini si raccomanda, per precauzione, di lasciare scorrere l’acqua dai rubinetti fino alla completa scomparsa di eventuali residui.

Alto Calore Servizi S.p.A. garantirà aggiornamenti continui tramite il proprio sito web ufficiale, www.altocalore.it, e i canali social, in particolare Facebook. Per emergenze o necessità improrogabili è disponibile il numero verde 800954430.