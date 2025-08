U.S. Avellino, ultimi giorni per la campagna abbonamenti “Branco”

Avellino, 5 agosto 2025 – Volge al termine la campagna abbonamenti “Branco” promossa dall’U.S. Avellino 1912 per la stagione sportiva in corso. Il club biancoverde ha comunicato che la scadenza per la sottoscrizione è fissata a venerdì 8 agosto 2025, offrendo così agli ultimi ritardatari un’ultima possibilità per garantirsi un posto allo stadio Partenio – Lombardi.

Gli abbonamenti permetteranno l’accesso alla Tribuna Montevergine in occasione delle gare casalinghe della squadra irpina. Per facilitare le operazioni di acquisto, la biglietteria dello stadio osserverà i seguenti orari di apertura straordinaria:

Mercoledì 6 agosto : dalle ore 15:00 alle 19:00

Giovedì 7 agosto : dalle ore 09:30 alle 13:00

Venerdì 8 agosto: dalle ore 15:00 alle 19:00

Oltre alla possibilità di acquisto in presenza, resta sempre attiva la modalità online, con termine ultimo per la sottoscrizione fissato alle ore 19:00 di venerdì 8 agosto.

La società invita tutti i tifosi a non perdere l’occasione per unirsi al “Branco” e sostenere i lupi nella nuova stagione, promettendo emozioni e grande attaccamento ai colori biancoverdi.