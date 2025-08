L’U.S. Avellino, da domani, allenamenti al Valleverde di Atripalda: pronti per il Cerignola

L’Avellino cambia campo base. Con una nota ufficiale, il club biancoverde ha annunciato che, a partire da mercoledì 6 agosto, la squadra svolgerà le proprie sedute di allenamento presso lo stadio “Valleverde” di Atripalda (AV), in vista dell’esordio stagionale previsto per domenica 10 agosto alle ore 20:30 contro il Cerignola. La sfida, valida per il turno preliminare di Coppa Italia Frecciarossa, segnerà il primo impegno ufficiale dell’Avellino versione 2025/26.

Il programma degli allenamenti

Il debutto sul campo di Atripalda è fissato per mercoledì pomeriggio con una seduta a porte aperte (ore 17:30), occasione utile per testare il terreno e avvicinarsi alla tifoseria locale.

Giovedì 7 agosto è prevista una doppia sessione, entrambe a porte aperte (ore 10:30 e 17:30), mentre da venerdì scatterà la chiusura totale: seduta mattutina a porte chiuse l’8 agosto (ore 10:30) e rifinitura pomeridiana, sempre a porte chiuse, sabato 9 (ore 17:30).

Omaggio a Cesare Ventre

Sempre mercoledì 6 agosto, dalle 19:30 alle 20:15, una delegazione della società ,composta da dirigenti e calciatori , parteciperà all’inaugurazione del nuovo club intitolato a Cesare Ventre, nella frazione Bellizzi Irpino. Un gesto simbolico che rinsalda il legame profondo tra l’U.S. Avellino 1912 e il suo territorio.

Porte aperte, poi silenzio. Il countdown è già cominciato.