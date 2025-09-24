Mugnano del Cardinale celebra San Michele Arcangelo: tre giorni di fede, musica e divertimento

Mugnano del Cardinale si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno: i festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, patrono della comunità. Dal 27 al 29 settembre 2025, il paese si vestirà a festa con un programma che unisce tradizione religiosa, musica dal vivo, animazione e momenti di aggregazione.

27 settembre – Una giornata dedicata a Jonathan Napolitano

La rassegna si apre il 27 settembre con una giornata speciale dedicata a Jonathan Napolitano. Nel pomeriggio, spazio alla gioia dei più piccoli con animazione e gonfiabili gratuiti in Piazzetta San Michele grazie alla collaborazione con Wake Up Animation.

La serata continuerà con una grande festa danzante anni ’90, un tuffo nel passato con musica, luci e divertimento che farà ballare tutte le generazioni.

28 settembre – Fede, tradizione e processione

La giornata centrale sarà dedicata ai momenti religiosi. Alle ore 10, la banda musicale aprirà la festa; alle 11, la Santa Messa sarà celebrata in chiesa.

Nel pomeriggio, alle 16:30, il paese si raccoglierà per la suggestiva processione del Santo per le strade di Mugnano, seguita alle 21 dalla Santa Messa all’aperto in Piazzetta San Michele, un appuntamento che unisce spiritualità e comunità sotto lo sguardo del patrono.

29 settembre – Serata di musica live

La chiusura sarà affidata alla musica dal vivo con due ospiti d’eccezione. Alle 21, sul palco salirà Bema, giovane artista della scena pop-urban che farà vibrare la piazza con il suo Live Tour 2025. A seguire, alle 22, attesissimo il concerto di Giusy Attanasio, voce amatissima dal pubblico, pronta a conquistare la platea con la sua energia e le sue canzoni.

Tre giorni intensi, che uniscono sacro e profano, spiritualità e spettacolo, per rendere onore a San Michele Arcangelo e rafforzare il senso di comunità di Mugnano del Cardinale.

Tutti gli eventi si terranno in Piazzetta San Michele ,Mugnano del Cardinale