Materdomini si accende con il Festival degli Artisti di Strada

Alla vigilia di San Gerardo giocolieri, acrobati e mangiafuoco lungo Corso Sant’Alfonso

MATERDOMINI – Torna anche quest’anno, alla vigilia della festa di San Gerardo, l’appuntamento che ormai è diventato tradizione: il Festival degli Artisti di Strada. Sabato 6 settembre 2025, dalle ore 21 fino a mezzanotte, Corso Sant’Alfonso si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, animato da spettacoli per tutte le età.

Il programma prevede una carrellata di performance: si parte alle 21 con la danza aerea di Anna Perrotti, seguita alle 21.30 dall’acrobata Andrea Pepe. Alle 22 toccherà al giocoliere Alessandro Morlando, mentre alle 22.30 sarà la volta delle bolle giganti di Martina de Vivo. Gran finale prima della mezzanotte con il mangiafuoco Giusi Boemio.

Ad accompagnare la serata ci sarà la banda itinerante Diapasonband! e l’atmosfera sarà resa ancora più suggestiva dalla presenza dei trampolieri Maria Ricciardi e Luigi Veneziano, insieme alla farfalla luminosa di Emanuele Scolavino. Alle 24, in Largo Sant’Alfonso, il gran spettacolo conclusivo.

Oltre agli show, i visitatori potranno approfittare dell’area food&drink e degli spazi con gonfiabili dedicati ai più piccoli.

Un evento che, negli ultimi anni, è diventato parte integrante delle celebrazioni per San Gerardo, trasformando Materdomini in un centro di festa e spettacolo, in grado di richiamare non solo i fedeli, ma anche famiglie e turisti dalle province limitrofe.