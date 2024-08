Mugnano del Cardinale: Campus Estivo 2024 per Bambini e Ragazzi

Il comune di Mugnano del Cardinale è lieto di annunciare l’attivazione del campus estivo per i bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 13 anni, anche per l’anno 2024.

Dettagli del Campus:

– **Periodo:** Dal 19 agosto al 30 agosto 2024

– **Costo:** Completamente GRATUITO

**Iscrizioni:**

A partire da lunedì 5 agosto, presso gli uffici comunali, sarà possibile ritirare e compilare i modelli di iscrizione. Gli uffici saranno aperti dalle ore 09:00 alle ore 12:30. Durante questo orario, i ragazzi del Servizio Civile Universale saranno a disposizione per fornire supporto nella compilazione dei moduli.

Il campus estivo rappresenta un’importante opportunità per i giovani di Mugnano del Cardinale per trascorrere momenti di svago, socializzazione e crescita personale in un ambiente sicuro e stimolante.

**Per ulteriori informazioni:**

Gli interessati possono recarsi direttamente presso gli uffici comunali negli orari indicati o contattare l’amministrazione comunale.